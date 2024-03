Midi | colorata e scintillante | con applicazioni micro o macro | è il capo smart che svolta l’outfit in un attimo

Leggi tutta la notizia su amica

(Di sabato 30 marzo 2024) Creare un armadio fatto da ottimi pezzi basici è fondamentale per creare look pratici e di stile. Ma nella sua costruzione non bisogna mai dimenticare di inserire anche dei capi che siano agli antipodi. Ovvero perfetti per farsi notare, per catturare l’attenzione e per essere sopra le righe quel tanto che basta per non rischiare di annoiarsi. Questa primavera il compito di movimentare il guardaroba sembra spettare proprio alla gonnadi paillettes. Unche trova un equilibrio perfetto tra una silhouette lineare e una texture flamboyant. Naturalmente anche in questo caso ci sono modelli più sobri, con piccole paillettes trasparenti che illuminano una base dal colore neutro, e più appariscenti, conpaillettes a tutto ...