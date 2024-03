Meteo | Italia divisa in due a Pasqua e Pasquetta | maltempo al Nord | estate al Sud

(Di sabato 30 marzo 2024) La domenica divedrà ilimperversare ancora sulle regioni settentrionali , con piogge e temporali anche di forte intensità. Più asciutto al Centro-Sud ma con nuvolosità in transito, locali piogge possibili sulla Toscana. Clima molto mite con temperature ben al di sopra delle medie del periodo, anche di 10 gradi al Sud , come emerge dagli ultimi aggiornamenti del Centrono....

Meteo , l'Italia divisa in due: le previsiioni per il Oltre 32 gradi tra Sicilia, Calabria e Puglia; più di mezzo metro di neve 'ross' oltre i 1.600-1.700 metri sulle Alpi: questi... (leggo)

Meteo , l'Italia divisa in due: le previsioni per il ponte di Pasqua . Oltre 32 gradi tra Sicilia, Calabria e Puglia; più di mezzo metro di neve 'ross' oltre i 1.600-1.700 metri... (leggo)

Il Meteo in Sicilia, vigilia di Pasqua con sole ma forti raffiche di vento – LE PREVISIONI - Solte e bel tempo per la vigilia di Pasqua in Sicilia ma con raffiche forti di vento ed avviso di condizioni Meteo avverse indicate dalla protezione civile regionale. Queste in sintesi le previsioni m ...blogsicilia

Meteo: Pasquetta estrema, poi sorprese a inizio Aprile - Le regioni centro-meridionali potrebbero beneficiare di un afflusso di correnti sciroccali, che porterebbero condizioni di tempo stabile e temperature insolitamente elevate per il periodo. Al ...meteogiornale

Meteo Italia – Pasquetta bagnata per il transito di un impulso instabile, alta pressione in vista ad aprile - Meteo - maltempo tra Pasqua e Pasquetta su alcune zone d'Italia, alta pressione possibile nella prima parte del mese di aprile ...centrometeoitaliano