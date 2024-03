Meloni imprendibile | sondaggio YouTrend | ecco le cifre che fanno impazzire la sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Fratelli d'Italia di Giorgiaresta al vertice della classifica dei partiti, secondo l'ultima indagine condotta daper Agenzia Italia. La forza politica della premier viene definita addirittura "" dall'Unità. È, infatti, al 27,6%, in crescita dello 0,1% rispetto a due settimane fa. Per quanto riguarda gli altri partiti del centrodestra, invece, Forza Italia di Antonio Tajani è all'8,2% con una crescita di mezzo punto percentuale; mentre la Lega di Matteo Salvini è all'8,1%. Infine c'è Noi Moderati di Maurizio Lupi, che cresce dello 0,1%, salendo all'1,1%. Passando ai partiti dell'opposizione, la rilevazione didà il Partito Democratico di Elly Schlein al 20,1%, con il sito de l'Unità che sottolinea come i dem siano saliti "di una misura risibile". Distante il Movimento 5 Stelle di ...