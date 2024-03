Medvedev | sguardi di fuoco e la rabbia contro il coach | «Vieni tu | guarda se ci riesci» – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 30 marzo 2024)furenti ad ogni match perso, ma anche battute che non nascondono il nervosismo. Questo il ritratto di Daniil, sconfitto, ancora una volta dopo gli Australian Open, dall’azzurro Jannik Sinner ai Master 1000 Miami. Sfoghi del russo che non sono passati inosservati anche tra il pubblico in campo e a casa. Più volte il campione, in affanno rispetto al giovane rivale, si è girato verso ilGilles Cervara urlandogli: «tu,se ci». Qui uno dei tanti momenti in cui, a distanza, se la prende con Cervara. "T'aspetto a Ostia"pic.twitter.com/1c6rZpxQhe— TeIegrammiDiTennis (@TelDiTen) March 29, 2024 Sconsolato il russo ha alzato più volte le braccia, dopo errori, suoi, clamorosi. Unpoco sereno, lontano rispetto a quello ...