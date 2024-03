Medvedev ko 6-1 | 6-2 | Sinner vola in finale a Miami Se vince domani contro Dimitrov l' azzurro sarà n 2 al mondo

(Di sabato 30 marzo 2024) Janniksi è qualificato per ladel torneo Masters 1000 dibattendo il russo Daniilcol punteggio di 6-1, 6-2 . Se dovesse conquistare il torneoproprio il 32enne bulgaro n. 12 nel ranking l'avversario del campione, dopo aver battuto in semiil tedesco n. 5 alAlexander Zverev: 6-4 6-7 (4/7) 6-4), l'altoatesino diventerebbe il...

Non semplice presentarsi in conferenza stampa dopo una sconfitta pesante come quella della semifinale del Masters1000 di Miami per Daniil Medvedev . Il russo, detentore del titolo dell’anno passato, ... (oasport)

Qualcosa nel tennis è cambiato. Grazia a Jannik Sinner . Infatti Daniil Medvedev non è più l'ammazzasette che aveva in diverse occasioni messo in difficoltà Sinner e sembra essersi trasformato, in ... (liberoquotidiano)

Sinner in finale al Masters 1000 di Miami, Medvedev spazzato via 6-1 6-2 - AGI - Pazzesco, stratosferico, micidiale: ogni aggettivo è buono per definire Jannik Sinner che ha impiegato poco più di un'ora per liquidare in due set (6-1, 6-2) il russo Daniil Medvedev e conquista ...msn

Zverev e Dimitrov, super scambio: la reazione di Serena Williams è pazzesca - MIAMI - La otto volte campionessa del Masters 1000 di Miami, Serena Williams, nonché vera e propria leggenda del tennis, s'è posizionata sugli spalti dell'Hard Rock Café Stadium per seguire sia la ...corrieredellosport

Sinner-Dimitrov, quando si gioca la finale del Miami Open: orario e dove vederla. Jannik può diventare n. 2 del mondo - Straordinaria partita di Jannik Sinner che in 69 minuti si sbarazza di Daniil Medvedev e stacca il pass per la finale del Miami Open. Il tennista azzurro ha travolto il russo 6-1, 6-2, dando sempre la ...corriereadriatico