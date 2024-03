“MAYOR OF KINGSTOWN” | svelato il teaser della terza stagione

(Di sabato 30 marzo 2024) Paramount+ ha presentato ilufficiale dell’attesissimaserie originaleOF, che debutterà il 3 giugno in Italia e in tutti gli altri mercati internazionali Paramount+, dopo gli Stati Uniti e il Canada. Chi compone il cast di “of”? Interpretata dal candidato all’Oscar® Jeremy Renner il cast include Hugh Dillon, Taylor Handley, Emma Laird, Tobi Bamtefa, Derek Webster, Nishi Munshi, Hamish Allan-Headley e Michael Beach. Produzione Laè co-creata dal candidato all’Oscar Taylor Sheridan e da Hugh Dillon ed è prodotta da MTV Entertainment Studios, 101 Studios e Bosque Ranch Productions in esclusiva per ...

Jeremy Renner torna al lavoro e si dice nervoso dopo un anno lontano dal set, la sua nuova fatica è la terza stagione della serie Mayor of Kingstown . Come promesso, Jeremy Renner inaugura il 2024 ... (movieplayer)

L'attore torna a recitare a tempo pieno a più di un anno dal terribile incidente di cui era stato vittima Paramount+ ha diffuso in streaming il trailer della Stagione 3 di Mayor of Kingstown , che ... (movieplayer)

Notizie serie tv: Olivia Colman lascia Heartstopper; Claire Danes torna a lavorare con il creatore di Homeland - Le notizie serie tv le apriamo con il trailer di MAYOR of KINGSTOWN che torna su Paramount+ il 3 giugno in Italia. Jeremy Renner ancora protagonista della serie co-creata da Taylor Sheridan e da Hugh ...dituttounpop

MAYOR of KINGSTOWN: dove vedere in Italia la serie tv di Jeremy Renner - Ecco tutto quello che dovete sapere su MAYOR of KINGSTOWN, la famosa serie tv con protagonista l'attore Jeremy Renner.serial.everyeye

