Maxi-discarica nel Parco Sud | Ormai non si contano più

(Di sabato 30 marzo 2024) Nuova“nastrata” dalla polizia locale con cartelli che indicano il divieto di abbandonare rifiuti. L’area oggetto di una abbandono di rifiuti era stata interdetta, ma nonostante il nastro bianco e rosso i delinquenti ambientali continuano ad abbandonare rifiuti. "Non sipiù le discariche abusive nelSud - spiegano le sentinelle del verde - ma questa è davvero una vergogna nonostante la polizia locale sia intervenuta. Gli agenti di Lacchiarella hanno in passato anche individuato alcuni responsabili che sono stati denunciati. ma la maleducazione ambientale sembra incontenibile". Il nuovo immondezzaio si trova fra Cascina Coriasco e la provinciale 105 per Badile. Una vasta area recentemente disboscata per far posto a un polo logistico. L’intera area è stata nastrata e per impedire l’accesso. ...