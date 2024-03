Massese Multa di 600 euro Il dg Cantoni inibito tre mesi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Tredi inibizione al direttore generale Augustoe 600di ammenda per la. Sono costati cari all’amministratore delegato della società bianconera alcuni giudizi espressi a mezzo stampa considerati lesivi dell’operato di un arbitro e dell’intera categoria. La storia è ormai datata visto che si riferisce al recupero del 23 dicembre scorso a Prato contro lo Zenith. Una partita dove in effetti successe di tutto e lavenne indubbiamente penalizzata da alcune decisioni arbitrali avverse. In vantaggio per 3 a 1 i bianconeri vennero raggiunti sul risultato di parità nei minuti di recupero contestando aspramente entrambe le reti avversarie: la prima arrivata su un calcio di rigore ritenuto inesistente e la seconda ritenuta viziata da un fallo di mano in attacco. La ...