Masini attacca | | Stop alle auto senza alternative

(Di sabato 30 marzo 2024) "Prima di chiudere completamente la piazza al traffico, sarebbe stato opportuno, come era stato promesso dall’amministrazione comunale, aver terminato quantomeno il rifacimento del parcheggio ex-Antonelli in viale Matteotti". E’ il pensiero di Lucia, coordinatrice comunale di Fratelli d’Italia e candidata sindaco del centrodestraprossime elezioni, a proposito degli ultimi sviluppi del cantiere legato alla riqualificazione del centro urbano. Come anticipato nei giorni scorsi, a partire d7 di martedì prossimo piazza Boccaccio sarà definitivamente chiusa al transito e alla sosta dei veicoli, nell’ottica della pedonalizzazione dello spazio in questione. Alcuni postitemporanei sono stati ricavati nella zona delle scuole medie, mentre altri verranno ottenuti nell’area ex-Antonelli. Una duplice ...