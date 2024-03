Mario Sechi | chi festeggia per le culle vuote

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Nel 1968 il biologo Paul R. Ehrlich pubblicò un libro intitolato “Population Bomb”, il tema era quello del disordine sociale che avrebbe creato una crescita incontrollata della popolazione. Era il periodo del “Baby Boom”, il libro divenne un bestseller. Nello stesso anno, Kurt Vonnegut pubblicò un racconto intitolato “Benvenuta nella casa delle scimmie” dove il problema dell'esplosione demografica fu “risolto” con il controllo delle nascite, della fertilità, l'uso dell'eutanasia e l'eliminazione del desiderio sessuale. Cinquant'anni dopo, l'Occidente è in pieno inverno demografico, il problema non riguarda solo le democrazie e i paesi secolarizzati. La Cina, che aveva un rigido controllo delle nascite, è diventata un paese vecchio (superato l'anno scorso dall'India per numero di abitanti), mentre l'Africa, che nel 1900 contava una popolazione di circa 140 milioni di persone, oggi ...