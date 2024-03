Marilea muore a 28 anni dopo una serata con gli amici | disposta l’autopsia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 30 marzo 2024) Sarà conferito martedì mattina l’incarico al medico legale Pietro Falco per effettuaresulla salma diCipolla, 28, trovata priva di vita nella camera da letto alle 14,30 di due giorni fa a Lanciano, dal suo amico condomino, D.R., 65, nell’appartamento in via Panoramica. Intanto ieri la polizia ha rimesso un primo rapporto sul tavolo del pm Miriana Greco, titolare d’indagine. Su questa terribile tragedia potrà forse far luce l’esame autoptico, che potrebbe effettuarsi già mercoledì 3 aprile, e che si terrà all’ospedale Santissima Annunziata di Chieti. I primi rilievi d’indagine hanno escluso l’ipotesi di morte violenta. Sarà dunque decisivo l’intervento scientifico per dare almeno una prima risposta. Del resto non si esclude che la sfortunataabbia potuto accusare ...