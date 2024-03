(Di sabato 30 marzo 2024) Pubblicato il 30 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Una Pasqua nel segno dello Scirocco, il vento caldo proveniente da Sud-Est che colorerà diil. ''E' in arrivo un imponente carico di pulviscolo, proveniente dal deserto del Sahara sull'Italia e sull'Europa" dice all'Adnkronos il tecnicorologo Mattia Gussoni, annunciando l'arrivo di sabbia sahariana sui nostri cieli. Previsto ", durante il weekend di Pasqua, per l'effetto del passaggio di un ciclone in discesa dal Nord Atlantico. Nel corso della prossima settimana poi il tempo si stabilizzerà e ci sarà un minor richiamo di correnti da sud''. Il quadrodelle prossime ore propone un'Italia divisa in due. La giornata di oggi sarà caratterizzata da sole e caldo al Centro e al Sud. Al Nord, invece, pioggia e temporali con la ...

Dopo una pausa, il maltempo si riaffaccia sull’Italia, con particolare incidenza nelle regioni settentrionali. Per la giornata di sabato 30 marzo , si prevede Allerta meteo gialla per temporali e ... (thesocialpost)

Per zone di quattro regioni del nord Italia e per la provincia di Bolzano oggi allerta temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della Protezione civile ). Il ... (noinotizie)

Maltempo, frana a Bargagli: in 400 bloccati in Val Trebbia - Isolate con i loro abitanti le frazioni di Viganego, Cisiano e Terrusso e lo resteranno fino a metà della prossima settimana per la chiusura della ...genova.repubblica

Maltempo, allerta meteo: le Regioni interessate. Il meteorologo: "Cielo diventa giallo" - Il quadro meteo delle prossime ore propone un'Italia divisa in due. La giornata di oggi sarà caratterizzata da sole e caldo al Centro e al Sud. Al Nord, invece, pioggia e temporali con la possibilità ...adnkronos

Puglia, Maltempo: allerta per vento fino a burrasca forte e mareggiate. In alcune regioni del nord per temporali Protezione civile, previsioni meteo - Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 12 per ventiquattro ore. Si prevedono “venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai ...noinotizie