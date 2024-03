Maldini torna nel mondo del calcio | blitz dalla Premier League

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di sabato 30 marzo 2024) Paoloè pronto are neldelcome direttore sportivo. Un club inglese è pronto a convincerlo. La carriera in giacca e cravatta, come direttore sportivo, di Paoloha subito una brusca frenata lo scorso giugno, quando il Milan ha deciso di interrompere i rapporti con la sua ex leggenda. Da quel momento è, di fatto, un vero e proprio periodo sabatico per l’ex difensore centrale, che non vede, però, l’ora di rimettersi subito in gioco. Nel suo futuro potrebbe esserci lae più precisamente il Newcastle, alla ricerca di un nuovo direttore sportivo. Il Newcasle cerca un nuovo ds:il preferito Secondo diversi fonti Dan Ashworth, attuale direttore sportivo del Newcastle, è sempre più vicino al ...