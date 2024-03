Malattie psichiche e delitti | “Escalation preoccupante Certi pazienti da seguire a casa | ma non c’è personale”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 30 marzo 2024) Bergamo. Premessa fondamentale: non parliamo di un’equazione esatta. Il rischio, è di stigmatizzare ancor di più queste patologie e le persone che ne soffrono. “Proprio così, non vi è per forza una correlazione tra malattia mentale e violenza”, mette in chiaro Emi Bondi, presidente della Società italiana di psichiatria, nonché direttrice del dipartimento di Salute mentale dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Un dato su tutti: solo il 5% delle persone imputate di omicidio vengono dichiarate inferme di mente. Ma se tre indizi fanno una prova, trelegati dallo stesso filo devono suonare come un grosso (anzi enorme) campanello d’allarme. Il filo che li lega è appunto il disturbo psichico. Che, in tutti e tre i casi, ha armato ancor prima del coltello la mano di chi ha commesso il crimine. L’ultima a farne le spese è stata la 49enne Joy Omoragbon, uccisa il 28 ...