Lotta Brava Mercuri

(Di sabato 30 marzo 2024) Gareggiare in una manifestazione nazionale e cogliere il 4° posto al debutto è tanta roba per una esordiente. Il plauso va alla piccola judoka del Cus Macerata Matilde Maria, classe 2012, che ha appena partecipato al campionato italiano Under15 di. L’evento tricolore si è tenuto al PalaPellicone di Ostia ed ha visto in gara poco meno di 400 atleti tra ragazzi e ragazze da tutta la penisola, suddivisi tra greco-romana e stile libero maschile e femminile. La, in prestito al Cus dal Judo Porto San Giorgio, si è cimentata nella greco-romana con limite di peso a 39 kg ed ha disputato ottime sfide. Nonostante la tensione, per la location e il nuovo stile die nonostante la nutrita concorrenza (categoria con più atleti), Matilde hato come una leonessa fino alla fine, ...