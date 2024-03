L’Orchestra del Lago regala note nella basilica di San Giacomo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 30 marzo 2024) Pasquetta in musica condi Bellagio e deldi Como, in concerto lunedì 1° aprile alle 17,di Sana Bellagio, con il soprano Consuelo Gilardoni. Un importante concerto a ingresso libero, con un programma di musica sacra, in ricorrenza del Lunedì dell’Angelo, che prevede musiche di Mozart e Boccherini, e la partecipazione del soprano Consuelo Gilardoni insieme aldi Bellagio e deldi Como diretta da Alessandro Calcagnile. Si avrà l’occasione di ascoltare il celebre Ave Verum Corpus di Wolfgang Amadeus Mozart, presentato in apertura del concerto, nato come mottetto per voce e strumenti nel 1791, ultimo anno di vita del compositore. Seguito dallo Stabat Mater di Luigi Boccherini, presentatosua ...