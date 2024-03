Locale | arrivano i rinforzi per la stagione turistica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 30 marzo 2024) Con l’arrivo della nuova responsabile, è ora al completo il team della Poliziadi Varenna. Nei giorni scorsi ha infatti preso servizio il commissario capo Anna Maddaleni, che andrà a collaborare con Ilaria Langianese, assunta come agente di Poliziaprima delle festività natalizie. L’Amministrazione ha inoltre in programma di assumere un vigile stagionale. A questo si aggiunge il rinnovo della convenzione con l’Associazione Nazionale Carabinieri di Calolziocorte, nell’ottica del notevole afflusso di persone e di traffico automobilistico atteso per laestiva. Già a partire dalle vacanze pasquali, sarà attivo un ausiliario del traffico, con il compito specifico di alleggerire il flusso di autoveicoli nelle aree centrali del borgo, tra piazza S. Giorgio e via IV novembre. "Con il corpo di Polizia ...