Lo strabismo? Vardà sull’ass di furmaggitt

(Di sabato 30 marzo 2024) Magni Era spesso spietata la chiacchiera dialettale che andava infatti sempre al sodo. L’altro giorno nella nostra piccola congrega di amanti del dialetto, una bella, chiamiamola con un po’ di vanità, “accademia“, è strisciata una delle tante domande avanzate da qualcuno degli “accademici“, il quale propone un modo di dire, ormai dimenticato e ne vuole conoscere il significato. Il quesito è venuto dal Cesarino, uno dei più attivi in questo dialogo a più voci, il quale ha buttato lì: "Ma perché se diss quel lì el varda su l’ass di furmagitt per indicare uno che è strabico?". Il quesito sollevato dal Cesarino è stato trasferito al bar dal Carletto. Ma in un primo momento un silenzio imbarazzato si è posato sui tavoli dove erano seduti gli amici. Poco dopo però a stemperare l’imbarazzo ha provveduto l’Aristide, detto “Risti“: "La cosa è semplice, il modo di dire è riferito al casaro ...