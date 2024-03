LIVE – Reggio Emilia-Olimpia Milano | Serie A1 2023 2024 basket DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 30 marzo 2024) Ilindi, sfida valida come 25^ giornata dellaA1di. Le due larghissime vittorie contro Varese e Pesaro hanno permesso alla squadra di coach Priftis di fare un grande passo avanti in classifica, staccando il gruppone che vede coinvolte le squadre dalla sesta alla dodicesima posizione, attestandosi in quinta piazza, con vista sulla top-4. Un obiettivo, quello di provare a rientrare tra le squadre che partiranno con il vantaggio ambientale ai playoff, che passa per la sfida ai meneghini, sfiduciati dall’ennesimo KO in Eurolega e reduci da un periodo decisamente poco brillante anche in campionato. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di sabato 30 marzo ...