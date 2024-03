LIVE Italia-Giappone | Mondiali curling 2024 in DIRETTA | inizia il cammino degli azzurri | obiettivo playoff

(Di sabato 30 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio amici e amiche di OA Sport e benvenuti alladel primo incontro del round robin di qualificazione per il Mondiale maschile di Svizzeratra. La rassegna iridata va in scena a Schaffhausen (Svizzera) dal 30 marzo al 7 aprile. Sono diverse le pretendenti al titolo iridato, a incominciare dalla Scozia di Bruce Mouat, che si presenterà per difendere il titolo conquistato lo scorso anno e che nel frattempo ha vinto anche gli Europei. La Svezia del fenomenale Niklas Edin, capace di imporsi per quattro volte consecutive tra il 2018 e il 2022, andrà a caccia del dodicesimo sigillo della propria storia. Attenzione al Canada di Brad Gushue, che sogna di salire sul gradino più alto del ...

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Giappone , partita valevole per la seconda sessione del round robin degli Mondiali di curling maschile 2024 , in corso di svolgimento a Schaffhausen, in ... (sportface)

Italia-Giappone oggi in tv, orario Mondiali curling 2024: programma, dove vederla, streaming - Oggi sabato 30 marzo (alle ore 19.00) l'Italia farà il proprio debutto ai Mondiali 2024 di curling maschile. La nostra Nazionale scenderà sul ghiaccio di Schaffhausen (Svizzera) per affrontare il Giap ...oasport

Dimitrov-Zverev, diretta semifinale Atp Miami: chi vince sfida Sinner LIVE - Ci siamo: nella notte Italiana, tardo pomeriggio a Miami, si sfidano Grigor Dimitrov e Alexander Zverev: chi di loro avrà la meglio in semifinale affronterà Jannik Sinner nella finale in programma ...corrieredellosport

LIVE Sinner-Medvedev 6-1 6-2, ATP Miami 2024 in DIRETTA: l’azzurro frantuma il russo, vola in finale e si avvicina al n.2 del ranking! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire Sinner vs Medvedev in tv - I precedenti di Sinner vs Medvedev 21:33 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE di Sinner-Medvedev. Grazie per aver seguit ...oasport