LIVE – Cesena-Pescara | Serie C 2023 2024 DIRETTA

(Di sabato 30 marzo 2024) Tutto pronto per il fischio d’inizio di(ore 16:15), appuntamento attesissimo che può regalare la promozione inB ai padroni di casa. Il rush finale del girone B diC entra nel vivo e può riservare in questa trentaquattresima giornata il primo verdetto. La Torres ha infatti perso 1-0 sul campo del Gubbio restando a -11. Con una vittoria i bianconeri si proietterebbero a +14 che a quattro giornate dalla fine significherebbe aritmeticamente promozione. Al ‘Manuzzi’ è atteso il pubblico delle grandi occasioni e ilnon vuole sfigurare. La società abruzzese, sesta classificata, cerca tre punti preziosi per il suo campionato e la corsa playoff. La partita più importante dell’anno è in programma come detto alle 16:15, nel giorno in cui anche il ...