Liga 2023 2024 | il Cadiz vince 1-0 | Navarro stende il Granada

(Di sabato 30 marzo 2024) Ilbatte 1-0 illo scontro diretto per la salvezza. Nella trentesima giornata di, la squadra di Pellegrino sale a 25 punti in classifica, a due lunghezze dal Celta Vigo diciassettesimo e a tre dal Siviglia diciottesimo. Dopo un primo tempo che ha visto i padroni di casa dominare il possesso palla con quasi il 60%, la partita si sblocca ad inizio ripresa. Alcaraz al 51? crossa in area,aggancia col destro e lascia partire un destro che si infila sotto la traversa. Ilspesso e volentieri ha perso punti nei minuti di recupero, ma non questa volta. La squadra di casa resiste all’assedio degli ospiti e conquista una vittoria preziosa. Ilrimane a 14 punti e a nove giornate dalla fine è quasi condannata alla retrocessione. ...