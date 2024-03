Lezione di Rosy Bindi su don Lorenzo Milani | profeta scomodo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 30 marzo 2024) Nell’ambito del Corso di Storia dei Rapporti tra Stato e Chiesa dell’Università di Siena, il 5 aprile alle 10,15, aula 3B del Polo di via Mattioli, l’onorevole, presidente del Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Don, terrà unasul tema ’Donieri e oggi’. Il Comitato per il centenario dell’autore di ’Lettera a una professoressa’ e animatore della Scuola di Barbiana ha l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Ladisarà introdotta dal professor Massimo Bianchi.