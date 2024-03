L’ex diplomatica Usa Victoria Nuland non ha previsto l’attacco al Crocus di Mosca

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 30 marzo 2024) Un messaggio nascosto in un lungo discorso che ora emerge rivelandosi una previsione dell’attentato terroristico alCity Hall di. Questo è quello che molti utenti sui social sostengono di vedere in uno stralcio di un discorso di, che dal luglio 2023 al 5 marzo 2024 è stata vicesegretario di Stato ad interim e già sottosegretaria di Stato per gli affari politici degli Usa.ha per anni rivestito ruoli chiave nelle decisioni militari e statali di Washington e dal 2014 si è ferventemente schierata a favore dell’Ucraina nella guerra contro la Russia. Tuttavia,non haaldi. Il video alterato si inserisce nel lungo filone ...