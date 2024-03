Le strutture del Pnrr Terreni da bonificare A rischio di ritardi tre Case di comunità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 30 marzo 2024) di Giulia Bonezzi e Massimiliano Mingoia Le ex scuole di via Ghini in zona Ripamonti, nel Municipio 5. L’area di via della Ferrera 14 alla Barona, Municipio 6. L’ex asilo di via Betti 77, quartiere Gallaratese, nel Municipio 8. Sono tre dei dodici tra aree e immobili che Palazzo Marino aveva individuato per realizzare metà delle 24di-architrave della nuova sanità territoriale co-finanziata nella parte edilizia dal Piano nazionale di ripresa e resilienza post-pandemia, previste per la città di Milano (le altre saranno create in spazi già di proprietà della Regione). E però in corso di progettazione è emerso che quelle tre aree, per poter ospitarea carattere sanitario (in via Ghini e in via della Ferrera è previsto anche un Ospedale diaccanto alla Cdc) ...