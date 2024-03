Le notizie sportive del giorno | sabato 30 marzo 2024 | ecco tutto quello che è successo

Leggi tutta la notizia su sportface

30 marzo 2024. Un'altra giornata di sport da vivere insieme, minuto per minuto, in ogni parte del mondo e in ogni disciplina. Dopo la strepitosa vittoria di Jannik Sinner su Daniil Medvedev che ha permesso all'altoatesino di staccare il pass per la finale di Miami, la scena passa al WTA 1000 con la finale tra Collins e Rybakina. Prima ancora però sono tanti gli eventi da vivere. Dai Mondiali di cross, fino alla Serie A di calcio, passando per la ginnastica artistica, il Mondiale di curling con il debutto di Retornaz e compagni, il basket e il volley.