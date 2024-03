Le barche da diporto affascinano sempre di più

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 30 marzo 2024)in tema di nautica, in Italia le ultime statistiche parlano di quasi 9in proprietà ogni 1.000 abitanti, per un totale di circa 570.000 unità, su di una popolazione che supera di 60 milioni. Assonautica ha svolto una ricerca su quanto somma la spesa per le, considerando che circa il 70 per cento degli armatori le usano al massimo per due mesi in un anno. Si è visto che mediamente il costo supera i 6.000 euro per lea vela, e i 10.000 euro per quelle a motore. Da escludere ovviamente da questi numeri i grandi yacht, sui quali non ci sono indicazioni, vista l’estrema riservatezza delle gestioni. E lea vela sono l’8 per cento del totale mentre, per quelle a motore, il 35 per cento ha motori fuoribordo. E quanti soldi spendono gli italiani per le proprie ...