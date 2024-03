LE ALTERNATIVE Zirkzee si candida come titolare E Castro scalpita

(Di sabato 30 marzo 2024)non si accontenta: è tornato in gruppo giovedì, a 19 giorni di distanza dall’infortunio patito con l’Inter e spera di tornare in campo dagià con la Salernitana. Non solo la convocazione contro i granata per l’olandese pare scontata, ma a quanto filtra l’attaccante sta bene e spera di insidiare Odgaard eper un posto dal primo minuto. Starà a Motta valutarne le condizioni, considerato che di fattoè tornato in gruppo giovedì, primo giorno di lavoro con la squadra al completo, e che si giocherà lunedì: ergo ci sono ancora gli allenamenti di oggi e domani. La competizione interna si alza perché saranno tutti a disposizione: Orsolini, Ndoye e Saelemaekers corrono in tre per le due maglie da esterni d’attacco, Fabbian, Urbanski e Moro per quella di interno di centrocampo al fianco di ...

Joshua Zirkzee è il principale obiettivo del Milan in attacco per il prossimo Calciomercato estivo. Occhio, però, anche a 4 bomber di razza (pianetamilan)

Zirkzee rappresenta da mesi l’obiettivo principale del Milan per rinforzare l’attacco della prossima stagione, ma non è l’unico... (calciomercato)

Nessun dubbio in Germania: “Milan in pole per l’attaccante” - Decisivo nella conquista dello scudetto, il francese in questa stagione ha segnato 12 gol in 26 gare di Serie A con otto assist a corredo. In pratica una vera e propria macchina da guerra capace di 46 ...milanlive

Zirkzee Milan, i rossoneri hanno deciso! Ecco cosa succederà nei prossimi mesi - Zirkzee Milan, i rossoneri hanno deciso! Ecco cosa succederà nei prossimi mesi: le ultimissime sul centravanti Arrivano importanti novità per quanto riguarda il futuro di Joshua Zirkzee, attaccante in ...informazione

Gazzetta - Senza Champions sfuma il sogno di ADL per l'attacco: c'è l'alternativa - L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla del futuro di Osimhen ormai prossimo all'addio in estate. Per sostituire Victor, De Laurentiis è pronto ...tuttonapoli