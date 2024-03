Laura Bisetto | «Diventare me stessa è un mio diritto»

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di sabato 30 marzo 2024)è donna per la legge dal novembre 2023. Per poter sostenere l'operazione chirurgica per la transizione di genere dovrà però attendere dai 12 ai 18 mesi e andare a Foggia. Questo perché in Veneto esiste un centro ospedaliero pubblico per la disforia ma non vengono praticate operazioni chirurgiche per la transizione da uomo a donna