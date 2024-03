L’atteso torneo di calcio giovanile con sei nazioni rappresentate Al ’Mapei’ l’avversario più temuto Con l’Udinese solo quattro vittorie

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) di Stefano Fogliani SASSUOLO Il periodo, verrebbe da dire, viene a proposito, dal momento che il Sassuolo controcerca miracoli. Dal punto di vista statistico s’intende, dal momento che i friulani sono la squadra contro la quale, storicamente, il Sassuolo di serie A ha faticato più che contro ogni avversario. In totalesu 21 incroci e 21 punti dicono che peggio che contro i bianconeri il Sassuolo ha fattocon Roma e Napoli, con una percentuale di vittoria del 19%. Non granchè come viatico, ma il bello – si fa per dire – viene se si mettono nel mirino le gare disputate al Mapei Stadium dal 2013/14 ad oggi. I precedenti sono 10, leuna sola – peggiocontro la Roma – i pareggi 4 e le sconfitte 5 per un ‘bottino’ di 8 punti – meno ...