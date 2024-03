L’assessore cambia idea E le spese chi le pagherà?

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 30 marzo 2024) Segnaletica stradale che va e segnaletica stradale che torna, in zona Finoria, e dai banchi dell’opposizione si attaccaMassimo Borghi che, a giudizio della minoranza, nel giro di pochi giorni hato. Con un’ordinanza del 18 marzo si era deciso di "istituire mediante la realizzazione di segnaletica stradale verticale ed orizzontale, in via sperimentale i seguenti sensi unici di circolazione: su via della Finoria, da via della Serra verso Parco della Finoria e su via Belvedere, da via della Finoria, lato accesso al Parco", con il mantenimento del doppio senso di circolazione in alcune tratte delle vie. Ma, secondo "Noi per Gavorrano" qualcosa non è andata a buon fine e passano e l’ordinanza che prevedeva tutto questo movimento è stata revocata. Poi arriva l’attacco alMassimo Borghi. ...