L' arte di piombo di Kiefer contro l' armonia rinascimentale

(Di sabato 30 marzo 2024) C’erano una volta l’Italia della leggerezza e della misura, il Bel Paese in cui Baldassarre Castiglione inventò la sprezzatura, i quadri soavi di Sassetta, Angelico, Piero, Botticelli, Raffaello, Tiepolo, Casorati, Morandi, Donghi… Adesso c’è la mostra di Anselma Firenze:di. Un quadro pesa duecento chili, se cade addosso a qualcuno lo uccide. Gli italiani masochisti che affollano Palazzo Strozzi sognano forse di essere schiacciati da questo tetro tedesco ossessionato dal nazismo. Io che masochista non sono non ci posso fare niente se costui è nato nel 1945 nella Foresta Nera, io sono nato nell’Italia della Balena Bianca, la Democrazia Cristiana, e non ho colpe né tantomeno sensi di colpa. “Ogni sua produzione artistica esprime il rifiuto del limite”: come se la tracotanza fosse qualcosa di cui vantarsi. Col quadrone ...