Lago di Sammontana Tempo di monitoraggi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 30 marzo 2024) I lavori alla diga delcollinare di, come si è visto, sono terminati. Il sigillo è avvenuto con il ‘compleanno’ del Contratto di Fiume Pesa e con il sopralluogo di giovedì da parte dell’assessore regionale Monia Monni insieme alla giunta di Montelupo. Giunta che adesso precisa ufficialmente ciò che era trapelato nei giorni corsi: per questa primavera l’oasi del- luogo caro a montelupini ed empolesi - non sarà ancora fruibile. C’è da portare un po’ di pazienza perché sono in corso i necessariidrici e soprattutto perché va testata la funzionalità della diga. Si capisce che trattasi di cosa assai delicata. Il punto è stato fatto dall’assessore all’ambiente Lorenzo Nesi, premettendo che con questa operazione da 2 milioni di euro diga esono ora patrimonio pubblico: ...