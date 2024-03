L’addio al bisturi L’ultimo giorno di Gina Tassinari | Lascio un’eccellenza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 30 marzo 2024) Oggi è il suo ultimodi lavoro, dopo una vita trascorsa in sala operatoria. Prima in ginecologia, poi in chirurgia generale, infine dedicata alla donna e alla mammella., direttrice del reparto di chirurgia senologica dell’ex Civico, lascia il servizio di un’unità operativa che ha contribuito a rendere di assoluta eccellenza. "La mia più grande speranza è che l’Asl mi sostituisca velocemente con una figura di alto livello che possa mantenere l’eccellenza di questo reparto accreditato e riconosciuto in tutta la regione come una breast unit di grande livello". Un augurio chefa alla città, alle sue donne che ha seguito sempre, una per una, accompagnandole in quello che per una donna può costituire uno dei momenti più difficili della vita. E così in tutto il comprensorio le doti di ...