LA TRUFFA DEL FINTO FAMIGLIARE

Leggi tutta la notizia su analisideirischinformatici

(Di sabato 30 marzo 2024) Attenzione alladelfamiliare. Si tratta di SMS fraudolenti in cui iltore si finge un familiare della persona contattata e, facendole credere di aver cambiato numero di telefono, racconta di essere in una situazione critica. Sfruttando l’ansia per il possibile pericolo di una persona cara, iltore tenta di estorcere informazioni sensibili con lo scopo di ottenere denaro chiedendo, ad esempio, di inserire credenziali o di fare un bonifico. In questi casi è fondamentale dedicare del tempo a leggere con attenzione il messaggio ricevuto e a verificare la reale situazione del presunto familiare, cercando di contattarlo tramite i canali abituali. Ricordati di non agire mai in modo impulsivo. Ecco un esempio di SMS fraudolento: “mamma mi si è rotto il telefono, puoi mandarmi un messaggio al mio ...