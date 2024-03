La tradizione a pranzo | ottanta prodotti tipici Ma 12 sono a rischio e due sono scomparsi

(Di sabato 30 marzo 2024) Grosseto, 30 marzo 2024 – Quando si parla di produzioni tipiche tradizionali la Toscana è terza per quantità diben 467tradizionali, e il Granducato è dietro solo alla Campania (601) e Lazio (472). A dirlo è Coldiretti sulla base dei dati elaborati dal suo Osservatorio Strategico relativi al censimento delle specialità ottenute secondo regole tradizionali protratte nel tempo per almeno 25 anni. Anche la provincia di Grosseto di Pat (Agroalimentari Tradizionali) ne può vantare un buon numero. L’elenco è composto da 80 specialità, 12 di questeperò a, 2 addirittura scomparse e ben 62 attivi cioè che si posacquistare o comunque trovare in commercio. Se alcuni ...

Re Carlo in chiesa a Pasqua, ma da solo: «Niente pranzo di famiglia per via della cure. Kate assente, Harry paranoico» - Inizialmente si era escluso che si trattasse di cancro. Poi, in tempi diversi, la conferma: sia Re Carlo III, 75 anni, e sia la principessa Kate Middleton, 42 anni, hanno un tumore. Annunci che hanno.corriereadriatico

pranzo di Pasqua, spesa più cara - Aumenti anche a tavola, per Pasqua. Il pranzo tradizionale costerà dal 20 al 25% in più quest’anno. E per le le immancabili uova di cioccolato i rincari arrivano anche al 35%. Per colombe e cudduraci, ...rainews

Carlo in chiesa a Pasqua, ma da solo: «Niente pranzo di famiglia per via della chemio. Kate assente, Harry è paranoico» - Inizialmente si era escluso che si trattasse di cancro. Poi, in tempi diversi, la conferma: sia Re Carlo III, 75 anni, e sia la principessa Kate Middleton, 42 anni, hanno un tumore. Annunci che hanno.leggo