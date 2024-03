La talpa passata al nemico ha scavato bene | siamo al momento della frana

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 30 marzo 2024) La chiamerei di nuovo la distruzioneragione. La sua, la vecchiaal, hapazientemente, eal. Ieri, sulla piccola piazza di Facebook che io vedo, spopolava una mappa del pianeta: al centro il paese più vasto del mondo, la Russia, confinante con l’Europa, l’Asia, l’Oceano Pacifico e il Mar Glaciale Artico, figura come un modesto paese accerchiato da basi Nato. Accompagnata da didascalie sarcastiche come: “A volte mi chiedo perché la Russia è andata a posizionarsi proprio in mezzo a tutte quelle basi Nato”, la mappa, diffusa da un cialtrone, è stata condivisa da una quantità disarmante (vi piacerà questo aggettivo) di avventori, compresi miei “amici” e ...