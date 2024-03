La strategia Tre maglie per nove giocatori Il frigorifero pieno del tecnico

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Trea disposizione per. I rientri annunciati in conferenza stampa di Aquilani da parte di Ernesto Torregrossa, dopo l’infortunio accusato a Parma e che lo ha tenuto lontano dal campo per oltre un mese, e soprattutto quello di Matteo Tramoni, che torna a disposizione per la prima volta da quando il ginocchio fece "crack" in quel di "Marassi" ad agosto, rendono obbligatori dei tagli per quel che riguarda l’attacco. Assumendo come modulo di riferimento il 3-4-2-1, quello più utilizzato da gennaio a oggi, con una situazione fisica che – facendo i doverosi scongiuri – è tornata a essere ottimale, con il solo Barberis costretto ai box (a lungo) per infortunio, dovranno contendersi un posto da titolare Arena, Mlakar, Touré, Valoti, Torregrossa, Bonfanti, Moreo, Masucci e M. Tramoni. Una lista che può essere ...