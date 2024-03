La storia del mondo è scritta anche sui menu

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 30 marzo 2024) Sono più numerosi di quanto si possa pensare gli appassionati di gastronomia e ristorazione che, in caso di pranzi particolari, amano conservare ilcartaceo redatto per l’occasione. Un po’ per avere sempre presente nomi e ingredienti dei piatti gustati, un po’ come ricordo tangibile di un’esperienza si immagina piacevole. Molti di questi momenti sono importanti per noi e per i vari protagonisti, ma certo ilnon si è fermato per sapere quanti primi sono stati serviti al matrimonio di nostro fratello o in quella particolare cena a quattro mani stellate,se non è cosa di tutti i giorni… Il discorso cambia alquanto se ilè quello di un pranzo che vede sedere al tavolo i fortunati invitati all’incoronazione di Elisabetta II o dell’ultimo zar Nicola II, oppure il presidente Cossiga assieme a Michail ...