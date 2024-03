La spesa che fa bene porta in dote 325 000 euro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 30 marzo 2024) Lache fadi Iperalin325.000alle associazioni di volontariato della provincia di Sondrio. In occasione dell’edizione 2024 di Iperal per il sociale, il gruppo valtellinese e la Fondazione AG&B Tirelli hanno messo a disposizione 325 milada destinare alle associazioni selezionate. Dal 3 aprile, fino al 5 maggio, i clienti Iperal ad ogni 20diriceveranno automaticamente sulla propria carta fedeltà CartAmica un punto "Iperal per il sociale". I punti raddoppieranno per i clienti possessori di CartAmica Oro. L’assegnazione delle proprie preferenze ad una delle 250 associazioni di volontariato selezionate sarà possibile fino al 7 maggio, dandone indicazione direttamente in cassa o su App Iperal. I ...