La situazione nei comuni spezzini Sopravvivono 58 piccoli negozi Ma in molti paesi c’è stata la resa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 30 marzo 2024) Sono quelli che resistono, seppur a fatica, ma che continuano a tenere aperte le porte della loro bottega. Nel corso degli anni neiborghi che hanno dovuto fare i conti soprattutto con lo spopolamento di tanti residenti che per lavoro hanno trasferito la residenza in città sono state abbassate tante saracinesche die attività artigianali. La grande distribuzione ha poi definitivamente contribuito a dare una spallata, mettendo davvero al tappeto tante realtà a conduzione famigliare che non hanno potuto reggere al confronto di offerta e prezzo. Oltre a tutte le spese fin dall’apertura mattutina di un esercizio. In diversisi sono arresi, vedi Ponzano Superiore dove ha chiuso l’ultima bottega anche se il Comune di Santo Stefano grazie al finanziamento sulla via Francigena sta pensando, tra le varie iniziative, ...