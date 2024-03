La sconfitta all’Euganeo Pasqua amara per la Pergolettese | Ora solo finali»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Festivitàli amare per lache giovedì sera nell’anticipo del campionato Serie C Girone A è stata2-1 allo stadio Euganeo dal blasonato Padova. La squadra di Mussa (nella foto) ha disputato un buon match ma ciò non è bastato per portare in Lombardia punti preziosi. Lambrughi e compagni hanno creato diverse palle gol, ma la troppa frenesia sotto porta non ha permesso di concretizzare al meglio le occasioni create. Le reti che hanno deciso l’incontro sono state realizzate da Fusi che ha portato in vantaggio i veneti, quindi allo scadere della prima frazione di gioco il provvisorio pareggio del difensore Arini. Nella ripresa l’ex Lazio Palombi, con un tiro da fuori area ha riportato avanti il Padova, decidendo la partita. "Abbiamo giocato alla pari contro una squadra di alto livello, siamo sempre stati in ...