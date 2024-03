La sanità malata | Mancano gli Oss | la situazione sta precipitando

(Di sabato 30 marzo 2024) "Là dovegli operatori sociosanitari, ci sono gli infermieri costretti a sopperire alla carenza. E dove gli infermieri scarseggiano, tocca agli Oss prendersi responsabilità che vanno ben oltre le loro mansioni. Un quadro di pesi e contrappesi che non funzionano e a cui la Regione Toscana non vuole dare l’unica risposta possibile: assumere". E’ un quadro preoccupante quello che dipinge il segretario della Uil Fpl Massa Carrara, Claudio Salvadori, che mette nel mirino soprattutto una carenza di operatori sociosanitari negli ospedali, fra la zona distretto Apuane per la costa e la Lunigiana. "Stiamo ricevendo una serie di segnalazioni e verifiche puntuali da parte dei lavoratori e in particolare dei nostri iscritti che delineano una criticità organica ormai cronica – evidenzia ancora il segretario della Uil Fpl -, soprattutto sul reparto degli Oss mentre da ...

