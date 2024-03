La Russia non parteciperà alla conferenza sull’Ucraina

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che Telegram non sarà bloccato in Russia . Peksov ha tuttavia sottolineato che il fondatore di Telegram , Pavel Durov, dovrebbe prestare maggiore ... (periodicodaily)

Il 24 marzo 2024 è stato pubblicato un video su Facebook che ritrae alcune persone in tuta mimetica imbracciare dei fucili lungo la platea di un teatro. Durante la ripresa si sentono anche ... (facta.news)

Bruxelles, 29 marzo 2024 – “È venuto alla luce che la Russia si è avvicinata agli eurodeputati , ma li ha anche pagati, per promuovere la sua propaganda”. Lo ha detto il premier belga Alexander De ... (quotidiano)

Ucraina, Zelensky chiede ancora aiuti - IN AGGIORNAMENTO - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha nuovamente invitato il Congresso degli Stati Uniti ad approvare rapidamente ulteriori fondi per ...lapresse

Guerra Ucraina Russia, news. Caccia italiani intercettano jet russi sul Mar Baltico. LIVE - La Casa Bianca: "Non possiamo permettere altri ritardi". Non ci sono segnali che la Russia stia pianificando un attacco contro membri della Nato, ma l'alleanza atlantica deve essere preparata per una ...tg24.sky

Ci mancava l'ISIS Khorasan - Con la liberazione ad ottobre 2017 della città di Raqqa, considerata la capitale del Califfato e la fuga della massa dei miliziani sopravvissuti, iniziò il rapido declino dell'ISIS, come protagonista ...targatocn