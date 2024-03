La Roma estetizzante e inesistente di Castellitto e dei nuovi cantautori

(Di sabato 30 marzo 2024) C’è un’altraoltre Netflix. Una città a tratti. Inaspettata anche per le sceneggiature delle serie tivù. E’ la capitale dei gangster colti – il film di

Roma, la riscoperta della fantasia - chi in campo avrebbe voluto dieci come lui. In realtà di Lorenzo Pellegrini ne basta e ne avanza uno: di più sarebbe decadentismo calcistico, sovrabbondanza estetizzante. Semmai risulterebbe ...corrieredellosport