La morte di Leonardo Brown ed Emma Genovali | incidente probatorio Fissata l’udienza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 30 marzo 2024) Viareggio, 30 marzo 2024 – Si svolgerà venerdì 19 aprile l’disposto dal Tribunale di Lucca per fare chiarezza sulla dinamica dell’stradale in Darsena in cui persero la vita due ventenni,ed. Nel corso delsarà depositata la perizia tecnica fatta – su incarico del Gip Alessandro Dal Torrione – dall’ingegner Riccardo Bertini di San Miniato. Sarà dunque la prima occasione in cui potranno essere messe a confronto la perizia del Ctu con le ricostruzioni della dinamica elaborate dai consulenti delle parti offese (ed) e da quelli della difesa del motociclista. Con la perizia tecnica in mano, il pubblico ministero potrà procedere con le indagini ...