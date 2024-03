La lavanda dei piedi con i candidati sindaco | Servire | non farsi servire

(Di sabato 30 marzo 2024) Il preposto di Montale don Paolo Firindelli ha chiesto ai tredi Montale di lavare i, insieme a lui, a dodici persone di Montale in rappresentanza della comunità civile montalese durante la cerimonia delladeidel Giovedì Santo nella chiesa di San Giovanni Evangelista a Montale. I tre, Ferdinando Betti,uscente a capo della lsita "Montale futura" di centrosinistra, Lorenzo Bandinelli della lista civica di centrodestra "Noi per Montale" e Sandro Nincheri della lista civica "Montale Rinasce" hanno accettato volentieri l’invito del parroco e hanno lavato iciascuno di loro a tre delle dodici persone che nella cerimonia svolgevano il ruolo degli apostoli. I dodici ...

