La festa di compleanno è “child free” | 31enne litiga con la moglie | accoltella il suocero e poi si scusa

Milano, 24 marzo 2024 – Nuova puntata della telenovela Ferragnez. Secondo alcuni quotidiani Fedez e Ferragni avrebbe litigato al termina della festa di compleanno della piccola Vittoria in un ... (ilgiorno)

Non arrivano buoni segnali dai Ferragnez, sempre più ai ferri corti. Ha scioccato i fan il video in cui si vede la Ferragni andare via con i figli, ignorando palesemente il rapper (ilgiornale)

Un’ulteriore conferma del fatto che i rapporti tra Chiara Ferragni e Fedez sono a dir poco tesi. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, ci sarebbe stata un’accesa lite tra i Ferragnez in ... (tpi)

Fabrizio Corona, la maxi festa per i 50 anni: la reunion con Nina Moric (seduta vicino alla fidanzata Sara) e l'assenza di Belen - Fabrizio Corona ha compiuto 50 anni e ha organizzato un super party in un noto locale di Brescia. Alla cena esclusiva c'erano moltissimi amici e persone a lui vicine e, poi, la sua ex moglie ...leggo

Briatore e il tumore: «Per operarmi in Italia ho pagato. Roba da ricchi Siamo dei privilegiati, dovremmo tutti poter fare i check up» - La sorpresa di andare in ospedale per un controllo di routine e scoprire una massa al cuore, l'angoscia al pensiero di lasciare solo un figlio di soli 14 anni, la determinazione nel pensare ...ilmessaggero

Notte bianca del 21 luglio, in piazza Matteotti anche Rose Villain - La cantautrice Rose Villain sarà l'ospite speciale della Notte Bianca di Sarzana il 21 luglio, durante il Moonland Festival. Il concerto gratuito si terrà in piazza Matteotti, aggiungendosi ad altri e ...lanazione