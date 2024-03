La fede secondo Martin Gesù e le vite dei santi | le passioni di Scorsese

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) "Suonai a casa". Se un libro inizia così, è impossibile che non ti catturi. Se qualcuno conosce l’indirizzo dia New York, e ha preso il caffè a casa del più grande regista vivente, tutto quello che dice, da quella riga in poi, lo divori. È il film che avresti voluto vivere. Antonio Spadaro, cinquantasettenne messinese, ha preso quel caffè. Spadaro è un gesuita, laureato in Filosofia e Teologia. Per oltre dieci anni ha diretto la rivista La civiltà cattolica. È un prete; un prete che si occupa di letteratura e di musica. Ha frugato fra le poesie nate dal dolore di Alda Merini, nelle pagine dei romanzi “oltraggiosi“ di Pier Vittorio Tondelli, fra le note fragili di Nick Drake, in quelle graffiate di Tom Waits. Fra i quadri desolati di Edward Hopper, fra i graffiti violenti di Basquiat. È un religioso, ma non ...