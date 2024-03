La Cina con Caracas contro le ' interferenze straniere' sul voto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Il governo cinese ha ribadito venerdì il suo sostegno alla "sovranità e all'indipendenza" del Venezuela, in riferimento alle elezioni presidenziali del 28 luglio. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, ha dichiarato che Pechino si oppone alle "" negli affari interni di, rispondendo così alle "preoccupazioni" espresse dal Dipartimento di Stato americano. "Larispetta la sovranità nazionale e l'indipendenza del Venezuela", sostiene il Paese "nell'avanzamento del processo elettorale in conformità con la sua costituzione e le sue leggi e si oppone alleesterne negli affari interni del Venezuela, ha dichiarato Lin in risposta a una dichiarazione del dipartimento Usa che si è detto "profondamente preoccupato" per il fatto che il Consiglio ...